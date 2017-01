Gesprekken over hereniging Cyprus leveren voorlopig weinig op

Door: redactie

De gesprekken in Genève over een mogelijke hereniging van Cyprus hebben voorlopig nog niets opgeleverd. Dat heeft Nikos Christodoulides, de woordvoerder van de overheid van Grieks-Cyprus, vandaag gezegd. De leiders van Grieks- en Turks-Cyprus zitten sinds gisteren opnieuw aan de onderhandelingstafel, in een poging een einde te maken aan de ruim 40 jaar oude opdeling van het eiland.

"We zijn even ver verwijderd van een oplossing als van een non-oplossing", aldus Christodoulides. "Er worden moeilijke onderwerpen besproken."



Concreet bespraken Nicos Anastasiades en Mustafa Akinci, de respectievelijke leiders van Grieks- en Turks-Cyprus, de economische kost van een hereniging en de manier waarop een toekomstig federaal Cyprus geleid zou moeten worden.



Volgens de lokale media op het eiland zouden beide leiders het niet eens raken over wie president moet worden in het herenigde land. Ook de militaire aanwezigheid van "garantiemacht" Turkije blijft naar verluidt een heikel punt.



Ruzie

De gesprekken over een mogelijke hereniging van Cyprus zijn nu al 19 maanden aan de gang. De onderhandelingen bevonden zich eind november al eens in een cruciale fase, maar sprongen uiteindelijk toch af. Beide partijen raakten het toen niet eens over een gedeeltelijke teruggave van enkele stukken Turks-Cypriotisch gebied aan het Griekse deel van het eiland, en gingen in ruzie uiteen.



Anastasiades en Akinci houden normaal gezien nog tot woensdag bilaterale ontmoetingen. Donderdag zouden Griekenland, Turkije en Groot-Brittannië dan moeten aanschuiven aan de onderhandelingstafel, onder meer om te onderhandelen over de toekomstige rol van garantiemachten Griekenland en Turkije.



De gesprekken vinden plaats in het Zwitserse Genève, en worden bemiddeld door de Verenigde Naties. Het uiteindelijke streefdoel is een federale staat met twee gelijkwaardige deelstaten.