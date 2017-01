Sneeuw op Akropolis en tot -15 graden Celsius op Kreta

Door: redactie

10/01/17 - 17u02 Bron: Belga

© afp.

Het winterweer heeft afgelopen nacht ook de Griekse hoofdstad bereikt. In Athene sneeuwt het hevig en de Akropolis, de tafelberg boven de stad, is met een wit tapijt bedekt. Alle scholen bleven vandaag gesloten.

Vele dorpen en ook een aantal eilanden zijn na aanhoudende sneeuwval de voorbije twee dagen van de buitenwereld afgesneden. Her en der viel de stroom uit, waardoor er ook geen drinkwater meer is en de verwarming is uitgevallen, omdat pompen niet meer werken en waterleidingen bevroren zijn.



Op het eiland Euboea lag de sneeuw zelfs in de kustplaatsen tot drie meter hoog. Ook de Sporaden, de eilandengroep in het noorden van de Egeïsche Zee, kregen het zwaar te verduren. De 2.800 bewoners van Alonnisos zitten al sinds het weekeinde zonder stroom en telefoonverkeer. Meer dan 100 bomen zijn afgeknapt onder de zware sneeuwlast, waardoor ook bovenleidingen werden vernield.



Zelfs op het zuidelijk gelegen vakantie-eiland Kreta daalde het kwik tot 15 graden onder nul. Havensteden als Rethymnon, Chania en Iraklion kregen voor het eerst in tientallen jaren een dik pak sneeuw te verwerken. Het weer zou de komende dagen wel verbeteren. Donderdag wordt gerekend op temperaturen van rond de 14 graden.