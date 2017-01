Vader van 19 kinderen sloot zonen en dochters wekenlang op in aardappelhok

Door: Marco Willemse

10/01/17 - 15u59 Bron: AD.nl

Henk K. © AD.

In de woning van de strenggelovige Henk K. uit het Nederlandse Bunschoten (provincie Utrecht), vader van negentien kinderen, speelden zich volgens het Openbaar Ministerie (OM) de afgelopen vijftien jaar gruwelijke taferelen af. De man verschijnt morgen voor het eerst voor de strafrechter.

Als het Henk K. niet zinde, dan sloot hij zijn oudste zonen en dochters dagen- en soms wekenlang op in het aardappelhok of op de geblindeerde zolder of in een afgesloten zeecontainer achter het huis. De kinderen zagen geen daglicht, aldus het OM. Ze kregen nauwelijks te eten en moesten hun behoeften doen in hun tijdelijke gevangenis.



Afgeranseld met lat, stuk hout of vuisten

De 47-jarige Bunschotenaar, die aanhanger is van de strenge gereformeerde kerk (stroming binnen het protestantisme, red.), werd in september gearresteerd nadat enkele inmiddels volwassen kinderen aangifte deden tegen hun vader. Volgens de dagvaarding voerde Henk K. een schrikbewind in de afgezonderde woning van het gezin. De allerjongsten uitgezonderd, kreeg zijn kroost er met regelmaat van langs met de lat, een stuk hout of de vuisten van vader. Ook zou hij zich hebben vergrepen aan een van zijn dochters. Het meisje was volgens justitie 10 jaar toen het misbruik plaatshad.



Centimeters

De poging tot doodslag met een kettingzaag staat als schokkendste feit bovenaan de tenlastelegging. Henk K. snoerde een van zijn zoons vast op tafel, trok de kettingzaag aan en hield het gierende apparaat op centimeters van het hoofd van de jongen. Of het bij één keer bleef of vaker gebeurde, laat de verkorte dagvaarding in het midden. Een andere zoon werd volgens het OM bijna gewurgd door zijn tirannieke vader, die een imposant postuur heeft.



De altijd in boerenkiel gestoken Bunschotenaar is eigenaar van een goedlopend metsel- en voegbedrijf, waarin meerdere van zijn zoons werkzaam zijn. Het gezin leidde een geïsoleerd bestaan in het voormalig vissersdorp, omdat vader Henk zijn vrouw en kinderen geen omgang met andersgelovigen toestond. K. behoort tot de school van de ultra-orthodoxe bevindelijk gereformeerden. Ze leven strikt naar de Statenbijbel en enkele 17de eeuwse theologische geschriften van de Synode van Dordrecht.



Thuisonderwijs

Henk K. stond vanwege zijn geloof al meerdere keren voor de rechter. Hij botste voortdurend met Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming over de leerplicht. K. weigerde zijn kinderen naar een middelbare school te sturen, omdat geen enkele gereformeerde onderwijsinstelling zuiver genoeg in de leer was. Alleen basisschool Eben Haezer in Barneveld kon de goedkeuring van de koppige Henk K. wegdragen. In 2007 haalde de Bunschotenaar zijn gelijk bij de rechtbank: hij en zijn vrouw mochten vanwege hun geloofsovertuiging het oudere kroost thuis blijven onderwijzen. Een boete van 600 euro voor eerdere leerplichtontduiking vocht de principiële Bunschotenaar vergeefs aan tot de Hoge Raad.



Verbranding

In 2010 botste K. opnieuw met de kinderbescherming, nadat hij had geweigerd een van zijn zoons na een derdegraads verbranding in het ziekenhuis te laten helpen. De 10-jarige jongen liep volgens de vader ernstige brandwonden op toen een bromfiets waar zijn oudere broers aan sleutelden, vlam vatte. Henk K. knipte de vellen eraf, zoals hij destijds zelf vertelde tegen de krant, en smeerde zijn zoon van top tot teen in met een alternatieve zalf. De jongen herstelde wonderwel van zijn verwondingen. Jeugdzorg liet hij op de stoep staan.



Morgenvroeg verschijnt de Bunschotenaar voor de eerste keer voor de strafrechter in Utrecht. Die moet beslissen over het verlengen van zijn voorarrest.