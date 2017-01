Dubbele bomontploffing in Afghaanse hoofdstad: twintigtal doden

Door: redactie

Bij aanslagen met twee bomauto's zijn vanmiddag in het centrum van de Afghaanse hoofdstad Kaboel minstens 22 mensen om het leven gekomen. Zeker 70 anderen werden met verwondingen overgebracht naar de verschillende ziekenhuizen in Kaboel. Dat zei woordvoerder Wahidullah Madshroh van het ministerie van Gezondheid. De taliban eiste de aanslag op.

Ook de woordvoerder van Binnenlandse Zaken, Sedik Seddiki, sprak van "tientallen doden en gewonden". Doel van de aanslag was een bus die regeringsmedewerkers naar huis bracht. Het is nog niet duidelijk van welk ministerie de bus afkomstig was.



Het hoofd van de districtspolitie, Ahmad Wali Saburi, zei dat eerst een met explosieven geladen terreinwagen voor het parlement ontplofte. Toen niet veel later de veiligheidstroepen arriveerden, is een tweede bom in een gelijkaardig voertuig geëxplodeerd. Talibanwoordvoerder Sabiullah Mudshahid tweette dat het doel van de aanslag een minibus van de geheime dienst NDS was. Er werden "vele vijanden" gedood.



De voertuigen ontploften op de drukke Darulaman-vierbaansweg. Daar bevinden zich het parlement, verschillende ministeries en een grote Amerikaanse universiteit. Op sociale media waren beelden van een hoge stofwolk te zien.



Vanmorgen waren bij een zelfmoordaanslag van de taliban in Lashkargar, de hoofdstad van de Zuid-Afghhaanse provincie Helmand, minstens zeven mensen gedood.