Anders Breivik provoceert opnieuw met Hitlergroet in rechtbank

10/01/17 - 14u28 Bron: Belga

De Noorse extreemrechtse terrorist Anders Behring Breivik heeft opnieuw de Hitlergroet gebracht in een rechtbank. Dit keer gebeurde dat bij het begin van het proces in beroep dat de Noorse staat heeft aangespannen tegen een uitspraak van de rechtbank in Oslo, dat zijn gevangenisregime een schending van de mensenrechten noemt. Het is niet de eerste keer dat Breivik provoceert met een nazigroet. Bij de start van zijn strafproces in 2012 deed hij net hetzelfde.