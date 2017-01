Zelfmoordterrorist neergeschoten nabij politiebureau in Turkse stad Gaziantep

Door: redactie

10/01/17 - 14u09

Bij een schietpartij voor het hoofdkantoor van de politie in de Turkse stad Gaziantep, in het zuidoosten van het land, op 30 kilometer van de grens met Syrië, is zeker één "terrorist" omgekomen. De veiligheidsdiensten zijn nog op zoek naar een vermoedelijk tweede dader. Buitenlandse Zaken heeft geen weet van Belgen die nog vastzitten op de luchthaven van Gaziantep, nadat ze daar eerder gestrand waren na hevige sneeuwbuien in Istanboel.

Doelwit was een politiecomplex in Gaziantep. Volgens ooggetuigen werd één agent bij de schietpartij gewond. Het Turkse nieuwsagentschap Dogan zegt dat één persoon levenloos voor het politiegebouw lag. Het gaat vermoedelijk over de aanslagpleger. Over de omstandigheden is nog maar weinig bekend. De private tv-zender NTV maakt melding van "drie terroristen die het gebouw probeerden binnen te dringen.



De Turkse politie bevestigde dat ze de terrorist neergeschoten hebben toen die het politiekantoor probeerde te betreden. Een tweede aanslagpleger zou gewond zijn, een derde zou nog op de vlucht zijn.



Het regeringsgezinde persagentschap Anadolu meldt, zonder veel verduidelijkingen, dat schermutselingen zijn uitgebroken voor het politiekantoor en dat ambulances en versterkingen zich ter plaatse haasten.



Het voorbije jaar kreeg Turkije verschillende aanslagen te verduren. Op nieuwjaarsdag doodde een schutter nog 39 mensen in een nachtclub in Istanboel. Die aanslag werd opgeëist door IS. Vorige week donderdag nog werd een aanslag gepleegd met een bomauto voor een gerechtsgebouw in Izmir. Daarbij vielen twee doden. Bij de schietpartij die daarop volgde, werden twee aanvallers gedood. Een derde is nog op de vlucht. De autoriteiten verdenken de verboden PKK achter die aanslag te zitten.



Twaalftal Belgen

Ondertussen laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten dat er geen Belgen meer vastzitten op de luchthaven van Gaziantep. Hevige sneeuwbuien veroorzaakten het afgelopen weekend immers heel wat hinder op de luchthaven van Istanboel, waardoor veel passagiers gestrand waren in Turkije.



Onder meer in de stad Gaziantep, op enkele tientallen kilometers van de grens met Syrië, zaten Belgen vast. Het ging om een twaalftal landgenoten die vanuit Zuid-Afrika met een vlucht van Turkish Airlines terug naar ons land vlogen. In de regio geldt een negatief reisadvies door het gewelddadige conflict in het nabijgelegen Syrië.



De vluchten tussen Gaziantep en Istanboel konden zondagavond weliswaar worden hervat. De meeste Belgen vertrokken volgens Buitenlandse Zaken zondag nog naar Istanboel, de rest volgde waarschijnlijk maandagochtend.



Het is intussen niet duidelijk of de Belgen vanuit Istanboel al een vlucht richting Brussel konden nemen. "Buitenlandse Zaken volgt de situatie van Belgen in Istanboel niet op, omdat daar geen negatief reisadvies geldt", aldus Mareel.