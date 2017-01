Protest gaat voort: "Paus moet McDonald's laten sluiten"

Door: redactie

10/01/17 - 14u05 Bron: Kerknet

© reuters.

Het protest tegen het McDonald's-restaurant vlak bij het Vaticaan gaat onverminderd voort. Een consumentenvereniging vraagt paus Franciscus nu om er een restaurant voor minderbedeelden te beginnen. "De keuken is er al", klinkt het.

Kort voor Nieuwjaar opende McDonald's een filiaal op enkele meters van het Sint-Pietersplein in Rome, ondanks maandenlang protest van enkele kardinalen. De gebouwen waarin de fastfoodketen huist, zijn eigendom van het Vaticaan.



Een consumentenvereniging heeft de paus nu ingeschakeld om het filiaal te laten sluiten en er een armenrestaurant uit de grond te stampen. Er werd zelfs een brief naar de paus gestuurd waarin hem aangemaand wordt het contract van McDonald's stop te zetten. De keuken om er een restaurant voor minderbedeelden te beginnen, is alvast aanwezig. Dat schrijft voorzitter Carlo Rienzi.



Op de benedenverdieping van het pand was jarenlang een bank gevestigd. Daarna stond de ruimte lange tijd leeg, tot McDonald's contact zocht om er een fastfoodrestaurant te vestigen én dus ook groen licht kreeg. Het eethuis moet het Vaticaan maandelijks trouwens 30.000 euro opleveren.