Studenten van prestigieuze Britse universiteit willen denkers als Plato en Kant uit curriculum, omdat ze blank zijn

Plato, Descartes, Kant, het zijn filosofen die de bouwstenen hebben gelegd van de Westerse filosofie. Maar studenten van de gerenommeerde School of Oriental and African Studies zijn ze liever kwijt dan rijk. Het gros van de filosofen die nu het lessenpakket domineren zijn namelijk blank en dat zou indruisen tegen het beleid om de unief te 'dekoloniseren' en zo meer Afrikaanse en Aziatische denkers aan bod te laten komen.

The School of Oriental and African Studies in Londen

De studentenvereniging van de School of Oriental and African Studies (SOAS) pleiten voor meer Afrikaanse en Aziatische filosofen in het lessenpakket. "Blanke filosofen moeten enkel worden bestudeerd als dat echt nodig is", zo luidt het. "Bovendien moet hun werk enkel vanuit een kritisch standpunt behandeld worden. Zo moeten verlichte filosofen bijvoorbeeld altijd in hun koloniale context worden geplaatst.