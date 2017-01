Gezin van zes dood aangetroffen in Denemarken

Door: redactie

In een woning in Denemarken zijn de lijken van zes leden van een gezin aangetroffen. De politie in Oost-Jutland gaat uit van een misdaad.

De twee volwassenen en vier kinderen werden maandagmiddag in een huis ten zuidwesten van de stad Randers na een tip ontdekt, aldus de politie. Een autopsie van de lichamen is dinsdag voorzien.



"We kunnen nog niet met zekerheid zeggen wat er in het huis is gebeurd. We behandelen de zaak als een meervoudige moord en proberen de juiste omstandigheden op te helderen", zei de politie in een mededeling.



Traumapsychologen zijn naar scholen in de buurt en crèches gestuurd. De identiteit van de kinderen is nog niet vrijgegeven, maar aangenomen wordt dat zij in de omgeving school liepen.