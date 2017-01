Gemengde zwemles Zwitserse moslimmeisjes verplicht

Door: redactie

Ouders van moslimmeisjes in Zwitserland mogen verplicht worden hun dochter naar het gemengd schoolzwemmen te sturen. Dat heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens vandaag bepaald in een zaak waarbij moslimouders weigerden hun dochters, die nog niet in de puberteit waren, naar de zwemles te laten gaan.