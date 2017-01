Deze vrouw ontdekte dat ze eigenlijk gewoon een allergie had

Koen Van De Sype

10/01/17 - 12u00 Bron: Daily Mail

© Facebook.

35 kilogram: dat is wat de Amerikaanse Katrina Buening (30) in amper 16 maanden kwijtspeelde nadat ze te horen had gekregen dat haar gewichtsprobleem eigenlijk te wijten was aan een allergie. De vrouw uit Springfield woog op haar zwaarst 108 kilogram en voelt zich nu naar eigen zeggen als herboren.

© Facebook. Katrina vocht al van kindsbeen af tegen de kilo's. "Ik startte met mijn eerste dieet toen ik 13 jaar was", vertelt de vrouw, die intussen een gezondheids- en fitnesscoach is. "Maar niets hielp, er kwam alleen maar gewicht bij."



Acne

Ze leed ook aan een hele reeks andere gezondheidsproblemen, van reuma, schildklierproblemen en artritis tot acne. "Ik voelde me zo miserabel en had zo veel pijn, dat mijn motor ook psychisch begon te sputteren", vertelt ze. "Ik was depressief, angstig en ik speelde zelfs met zelfmoordgedachten." Lees ook Keten kiest voor plussize model, maar verkoopt haar maat niet in de winkel

Dit trucje helpt om minder te snoepen tussendoor

Dieetdrankjes maken dikker, 3 alternatieven voor light en zero verslaafden

Katrina bezocht drie verschillende dokters, maar niemand vond wat er met haar aan de hand was. Tot ze twee jaar geleden bij iemand terecht kwam die het raadsel kon oplossen. "Het bleek aan bepaalde voedingsstoffen te liggen die ik at", vertelt ze. "Ze veroorzaakten ontstekingen in mijn lichaam en werkten mijn gewichtstoename in de hand."



Sporten

Eenmaal ze wist wat ze beter niet at, zag ze in korte tijd enorm veel resultaat. En ze begon ook te sporten. "25 minuutjes per dag", zegt ze. "Mensen denken vaak dat ik uren doorbreng in de fitness, maar dat is absoluut niet zo. Ik let gewoon goed op wat ik eet." © Facebook. © Facebook.