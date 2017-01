Grace (14) werd geadopteerd. Het zou haar dood betekenen

Koen Van De Sype

Een koppel uit de Amerikaanse staat Pennsylvania zit in de cel voor het mishandelen, verkrachten, vermoorden en in stukken hakken van de aangenomen dochter van de vrouw. De twee planden hun fantasie een jaar lang, voor ze die uitvoerden. Grace Packer (14) had geen schijn van kans.

Het meisje was door haar adoptiemoeder Sara Packer (41) als vermist opgegeven op 11 juli vorig jaar. De vrouw vertelde dat ze vermoedelijk was weggelopen, iets wat ze in het verleden nog al gedaan had. De politie ging op zoek, maar er kwam pas een doorbraak toen twee jagers eind oktober menselijke resten vonden in een plaatsje niet ver van haar huis, Bear Creek Township.



Zelfmoord

Toen het onderzoek in december in hun richting begon te wijzen - zo kocht Sara in oktober onder meer een zaag van het type dat gebruikt was om het lichaam te versnijden - probeerden de vrouw en haar vriend Jacob Sullivan (44) zelfmoord te plegen door een overdosis te nemen. Maar het was pas dit weekend dat de man tot bekentenissen overging. En vertelde wat er precies was gebeurd. Lees ook 10 maanden voorwaardelijk voor valse geboorteakte van 'baby Van Themsche'

Sara Packer en Jacob Sullivan. © Bucks Co DA's Office.

En dat was erg gruwelijk. De doodstrijd van het meisje bleek maar liefst 18 uur geduurd te hebben. Het koppel had haar op de ochtend van 8 juli vorig jaar in pyjama van hun huis in Abington naar een woning in Richland Township gebracht. Daar werd ze geslagen en naar de zolder gebracht, waar de man haar verkrachtte, terwijl haar adoptiemoeder toekeek.



Daarna ging ze verdovende middelen kopen "tegen de pijn". Het koppel gaf het meisje daarvan een overdosis, bond haar vast en sloot haar op een kast op de bloedhete zolder. Maar ze bleek sterker dan gedacht. Want toen de twee de volgende middag langsgingen, bleek Grace nog altijd te leven.



Wurgen

Daarop besloot Sullivan haar te wurgen. Iets wat "moeilijker was dan hij had gedacht", zo verklaarde hij aan de politie. Vervolgens bestrooiden ze haar lichaam met kattenbakvulling tegen de geur en lieten ze het drie maanden lang liggen. Daarna sneden ze het in stukken en dumpten ze het in het bos.