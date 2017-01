Acht vissers gedood in zuidelijke Filipijnen

Door: redactie

Bij een aanval door onbekende schutters zijn acht vissers gedood in de zuidelijke Filipijnen. Dat maakte een legerwoordvoerder bekend.

Zeven vissers konden ontkomen door van hun boot te springen tijdens de aanval, die maandagavond plaatsvond op zee voor de stad Zamboanga, op 875 kilometer ten zuiden van Manilla. Autoriteiten denken aan afpersing of een persoonlijke vete, als mogelijk motief voor de aanval.



Soldaten staan de politie bij in de zoektocht naar de verdachten en in het onderzoek naar de aanval, aldus nog de legerwoordvoerder.



Islamitische extremisten hebben in het verleden aanvallen uitgevoerd op zee in de zuidelijke Filipijnen, waarbij buitenlandse vissers en toeristen werden ontvoerd. De terreurgroep Abu Sayyaf houdt nog steeds 20 gijzelaars vast, onder wie een 70-jarige Duitser die in november op zijn jacht werd ontvoerd.