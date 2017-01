GHB-verslaving moeilijk te behandelen: "Gebruikers zien vooral positieve kanten drug"

Door: redactie

10/01/17 - 10u39 Bron: de Volkskrant

Inbeslaggenomen hoeveelheden GHB. © rv.

De partydrug GHB of vloeibare xtc hoort tot de moeilijkst te behandelen verslavingen, bericht het Nederlandse dagblad de Volkskrant. Uit onderzoek van het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid is nu gebleken hoe dit komt: de gebruikers zien GHB als een middel met vrijwel alleen goede kanten.

Gebruikers beginnen vaak op feesten met de drug. Daardoor voelen ze zich zelfverzekerder. Als ze vervolgens steeds vaker gaan gebruiken, houden de voordelen aan. Faalangst verdwijnt, gebruikers worden socialer en vrolijker. Ook is er geen kater.



Angstaanvallen

Mensen die stoppen met het middel krijgen echter heftige angstaanvallen, hartklachten, gaan 'shaken'. Met GHB verdwijnen die klachten dan onmiddellijk weer. Dat afkicken zo moeilijk verloopt, komt volgens de onderzoekers doordat verslaafden nog maandenlang heftige angsten hebben.



Omwille van de benaming 'vloeibare XTC' wordt gedacht het een oppeppende werking heeft, maar GHB is een verdovende drug. GHB heeft ook een reputatie van verkrachtingsdrug.



Het is moeilijk om GHB te doseren, waardoor de effecten heel verschillend zijn bij minimaal verschillende doses. Ook de effecten verschillen ook sterk van persoon tot persoon. Door het trage intredingseffect zijn gebruikers soms in de waan dat de GHB geen effect heeft, waardoor ze snel nog een dosis nemen. Dat leidde ook in ons land al tot dodelijke slachtoffers.