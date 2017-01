Nabestaanden slachtoffers aanslagen Parijs en Brussel naar rechter tegen Twitter

Door: redactie

aanslagen Nabestaanden van de aanslagen van Brussel en Parijs zijn in de Verenigde Staten samen naar de rechter gestapt tegen Twitter. Ze vinden dat het sociale netwerk niet genoeg gedaan heeft om te verhinderen dat terroristen hun boodschap kunnen verspreiden en eisen een nog te bepalen schadevergoeding. Dat melden verschillende media.

De zaak is in New York aangespannen door de partner van Alexander Pinczowski, die samen met zijn zus op 22 maart omkwam op de luchthaven van Zaventem, en de nabestaanden van Nohemi Gonzalez, die stierf op 13 november bij de aanslagen in Parijs.



Krachtig communicatiemiddel

Twitter gaf de terroristen van IS "een uniek en krachtig communicatiemiddel" dat hielp om hun doelen te bereiken, luidt het. De nabestaanden zijn van oordeel dat Twitter de Amerikaanse antiterreurwetgeving met de voeten heeft getreden.



Haatzaaiers

Twitter of andere sociale netwerken liggen niet voor het eerst onder vuur omdat ze gebruikt worden door terroristen. Na de aanslag in een nachtclub in Orlando begon ook al een rechtszaak. Twitter hield lange tijd vast aan een brede invulling van de vrije meningsuiting op het internet, maar begon twee jaar geleden na politieke druk toch harder op te treden tegen haatzaaiers. In augustus meldde het bedrijf dat het sindsdien al 360.000 accounts had afgesloten omdat ze gebruikt werden om terrorisme te promoten.