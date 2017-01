Braziliaanse diamantmijn overvallen

Door: redactie

10/01/17

In Nordestina, in het oosten van Brazilië, hebben twintig zwaarbewapende mannen zondagavond (plaatselijke tijd) een diamantmijn overvallen. Dat berichtten lokale media, die de politie citeren.

De rovers braken de kluis van de Braúna-mijn open met behulp van drie explosieven. Daarna sloegen ze op de vlucht in verscheidene auto's met vijf gijzelaars, die later op een landweg weer werden vrijgelaten. De politie kon de daders niet vatten. De waarde van de buit werd niet bekendgemaakt.



In de diamantmijn in Nordestina wordt dagelijks 2.000 ton kimberliet, een stollingsgesteente dat natuurlijke diamanten bevat, naar boven gehaald.