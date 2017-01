Op oudjaar aangereden Nederlandse agent overleden

Redactie

10/01/17 - 04u15

De agent die vannacht aangereden werd door een automobilist op het Kaapseplein in Den Haag ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. © Regio 15.

De Nederlandse politieagent Mario, die tijdens oudejaarsnacht werd aangereden op het Kaapseplein in Den Haag, is gisterenavond overleden. Dat meldt de politie Den Haag.

Geen opzet

De familie van Mario laat via de politie weten: "Wij hebben de afgelopen negen dagen tussen hoop en vrees geleefd. Ondanks alle goede zorgen van het medisch team, heeft het niet zo mogen zijn. Graag willen wij nogmaals iedereen bedanken voor de vele steunbetuigingen en beterschapswensen. Die zijn voor ons van onbeschrijfelijke waarde."



Bluspoeder

De agent werd aangereden door een vrouw, maar volgens de politie was er geen opzet in het spel. Vermoedelijk had de vrouw slecht zicht door de rook van een vuur op de Hoefkade en doordat dat vuur met bluspoeder werd bestreden. Volgens de politie is de vrouw na verhoor naar gehuis gegaan afwachting van verder onderzoek in de zaak.



Reanimatie

Eerder bracht de politie het bericht naar buiten dat de agenten bekogeld werden terwijl zij Mario aan het reanimeren waren, maar dat bleek iets genuanceerder te liggen. Het was namelijk de ME die bekogeld werd. Ook zou er op dat moment geen reanimatie plaatsgevonden hebben.



Het politiebureau aan De Heemstraat in Den Haag is voorlopig gesloten voor aangiften.