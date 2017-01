Trump maakt schoonzoon Kushner topadviseur, dochter Ivanka wordt huismoeder

Door: Redactie

10/01/17 - 03u15

Jared Kushner, Ivanka en Donald Trump. © reuters.

De aankomend president Donald Trump heeft zijn schoonzoon Jared Kushner benoemd tot topadviseur in het Witte Huis. De jonge vastgoedondernemer wordt verantwoordelijk voor binnen- en buitenlands beleid, vooral het Midden-Oosten en handelsverdragen. Kushners vrouw en Trump-dochter Ivanka doet afstand van haar zakelijke belangen en krijgt geen officiële rol in de regering-Trump.

Volgens een verklaring van het overgangsteam namens Trump was Kushner al een "betrouwbaar adviseur" tijdens de campagne. "Hij is erg succesvol geweest in zowel zaken als politiek. Hij zal van een onschatbare waarde zijn binnen mijn team om mijn ambitieus programma te lanceren en uit te voeren." Na de verkiezing van Trump overlegde Kushner al met regeringsleiders en Amerikaanse politici. Nepotisme De rol van Kushner wordt door Trump-tegenstanders met argusogen bekeken, vanwege nepotisme. Een wet die het inhuren van familieleden verbiedt, geldt volgens Kushners advocaat niet voor medewerkers in het Witte Huis. Ze noemde als voorbeeld het werk dat Hillary Clinton deed toen haar man Bill Clinton president was. Kushners benoeming hoeft niet goedgekeurd te worden door het Congres. Hij zal geen salaris aannemen voor zijn werkzaamheden.

Drie kinderen

Jared Kushner en Ivanka Trump met één van hun drie kinderen. © epa.

"Het is een eer om mijn land te dienen", reageerde de jonge zakenman die dinsdag 36 wordt. Kushner had geen politieke ervaring toen hij medewerker werd van de verkiezingscampagne van zijn schoonvader. Hij zal deel uitmaken van Trumps beperkte kring van adviseurs, samen met de controversiële Steve Bannon en stafchef Reince Priebus. Kushner treedt terug als directeur van het vastgoedbedrijf van zijn familie en als uitgever van New York Observer. Zowel hij als zijn vrouw zullen afstand doen van verschillende aandelenportfolio's.



Ivanka Trump

Ivanka Trump had tijdens de campagne van haar vader nog een prominente rol. Na Trumps verkiezing werd zij gezien als aankomend "first lady", die zelfs een eigen kantoor in het Witte Huis zou krijgen. Daarvan lijkt nu geen sprake. Volgens Trumps team gaat ze haar drie kinderen bijstaan bij de verhuizing van New York naar Washington. Ivanka Trump treedt terug als leidinggevende binnen het familiedrijf en haar eigen modebedrijf.