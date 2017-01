Marokko verbiedt maken en verkopen van boerka's en niqaabs

Door: redactie

In Marokko is een wet in werking getreden die verbiedt dat er in het land nog boerka's en niqaabs, hoofddoeken die slechts de ogen vrijlaten, worden gemaakt of verkocht. De maatregel zou in het kader van 'de veiligheid' zijn genomen, maar wat dat precies inhoudt, blijft onduidelijk. Dat schrijft de NOS.