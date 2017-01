Trump dumpt presentator die al sinds 1957 inauguraties aan elkaar praat

Door: redactie

9/01/17

Charles Brotman, foto uit 2009 © rv.

Donald Trump doet voor zijn eedaflegging op vrijdag 20 januari geen beroep op Charlie Brotman (89), een éminence grise die al sinds 1957 presidentiële inauguratieparades aan elkaar praat.

De tachter is donderdag per e-mail op de hoogte gebracht. Hij is er het hart van in. Brotman verklaarde aan Amerikaanse media dat "hij een schouderklopje verwachtte, maar in de plaats een schop onder de kont krijgt".



De tachtiger presenteerde voor het eerst bij de eedaflegging van Dwight Eisenhower toen die in 1957 aan zijn tweede ambtstermijn begon. "Denken ze misschien dat ik door mijn hoge leeftijd dood ga neervallen?", vraagt hij zich af. Zijn opvolger is vijftiger Steve Ray, een trouwe vrijwilliger uit het Trump-kamp. Brotman is door de entourage van Trump wel uitgenodigd voor de eedaflegging. Hij twijfelt nog over zijn aanwezigheid. Brotman wenst zijn opvolger alle succes toe.