Door: redactie

9/01/17 - 19u39 Bron: vtmnieuws.be

video

Het onderzoek naar de overval op de Amerikaanse realityster Kim Kardashian leidt ook naar Antwerpen. Dat heeft VTM NIEUWS vernomen in Franse gerechtelijke kringen. Handlangers probeerden waarschijnlijk juwelen te slijten in Antwerpen. Deze ochtend heeft de Franse politie zeventien personen opgepakt in de regio rond Parijs.