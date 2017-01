25 IS-strijders gedood bij Amerikaanse operatie in Syrië

Door: redactie

9/01/17 - 19u25 Bron: Belga

Bij een door de Amerikanen geleide operatie diep in IS-gebied in het oosten van Syrië zijn 25 IS-strijders gedood. Dat meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten vandaag.

Enkele IS-strijders werden ook gevangen genomen door de commando's, die door vier helikopters gedropt waren voor een twee uur durende operatie in de provincie Deir ez-Zor. Om hoeveel het gaat, werd niet gespecificeerd.



Volgens directeur Rami Abdel-Rahman van het Observatorium waren een bus met 14 jihadisten en een waterinstallatie van IS het doelwit van de actie. "De veertien in de bus en elf jihadisten die de waterinstallatie bemanden, werden gedood."



Het Amerikaanse Centraal Commando bevestigde de operatie eerder op dag al, maar gaf geen verdere uitleg. Nu bevestigt ook het Amerikaanse ministerie van Defensie, dat zegt dat de operatie werd uitgevoerd door de Expeditionary Targeting Force (ETF). Die bestaat uit leden van de Delta Forces, de elite-eenheid van het Amerikaanse leger, en heeft als opdracht het verzamelen van informatie over en het uitschakelen van jihadistenleiders.



Het Pentagon stelt wel dat het aantal IS-strijders dat werd gedood minder is dan 25, zoals het Observatorium meldt. Volgens woordvoerder Jeff Davis werd ook niemand gevangengenomen.