Noord-Ierse vicepremier Martin McGuinness stapt op vanwege energieschandaal

Sinn Féin-leider Martin McGuinness stapt op als vicepremier van Noord-Ierland. Hij doet dat uit onvrede met de manier waarop coalitiepartner Democratic Unionist Party (DUP) een schandaal rond duurzame energie heeft aangepakt.

Alles draait rond Renewable Heating Incentive (RHI), een plan dat bedrijven via subsidies aanmoedigt te investeren in duurzame energie. Het plan kostte de belastingbetaler echter al 575 miljoen euro omdat heel wat bedrijven er misbruik van maken.



Sinn Féin probeerde premier Arlene Foster van de DUP ervan te overtuigen haar conclusies te trekken en op te stappen, maar dat gebeurde niet. Nu stapt McGuinness zelf op.



Verkiezingen

Sinn Féin is niet van plan een opvolger aan te stellen, wat betekent dat er vervroegde verkiezingen komen: "We hebben nu nieuwe verkiezingen nodig om de mensen toe te laten hun keuze te maken over deze zaken", aldus McGuinness. Volgens de wet is er een vicepremier nodig om samen met de premier het land te leiden.



Ondermijnen

Foster zegt dat Sinn Féin het schandaal gebruikt als excuus om haar te ondermijnen en een politieke crisis uit te lokken.