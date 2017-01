Straatrover slaat vier keer in half uur toe

Door: redactie

9/01/17 - 19u03 Bron: ANP

Politie in Aken (archieffoto). © photo news.

Aken Een 23-jarige man heeft in nog geen half uur tijd vier mensen in de binnenstad van Aken beroofd. De dader was gewapend met een mes en koos zijn slachtoffers willekeurig. Twee passanten liepen snijwonden op.