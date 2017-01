Agente doodgeschoten in Orlando

Door: redactie

9/01/17 - 18u54 Bron: Belga

De doodgeschoten politiesergeant Debra Clayton. © reuters.

In Orlando, in de Amerikaanse staat Florida, is maandagochtend (plaatselijke tijd) een politieagente doodgeschoten. De dader, die als "gewapend en gevaarlijk" wordt beschouwd, is op de vlucht. Er is een grootschalige zoekoperatie aan de gang.