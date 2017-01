Noorwegen overweegt elektronische enkelband voor afgewezen asielzoekers

Door: redactie

Noorwegen overweegt de invoering van elektronische enkelbanden voor afgewezen en in de misdaad verzeilde asielzoekers. Dat heeft een woordvoerder van het Noorse ministerie van Justitie in Oslovandaag aan het Duitse persbureau dpa gezegd. "Dat geldt voor iedereen die weigert het Noors grondgebied te verlaten op bevel van de autoriteiten", had eerder minister van Integratie Sylvi Listhaug op de zender TV2 gezegd.