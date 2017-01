Collectieve klacht tegen Volkswagen in Verenigd Koninkrijk

Door: redactie

9/01/17 - 17u01 Bron: Belga

© epa.

Eigenaars van auto's van het Duitse autoconcern Volkswagen in het Verenigd Koninkrijk hebben een gezamenlijke klacht ingediend wegens het schandaal met de sjoemelsoftware. Ze eisen duizenden ponden schadevergoeding elk omdat ze bedrogen werden in het dossier, zo meldt een advocatenkantoor vandaag.

Het kantoor Harcus Sinclair UK heeft de klacht ingediend bij een Londense rechtbank, die op 30 januari een eerste zitting houdt over het dossier.



Volgens het advocatenkantoor gaat het om het eerste initiatief van die soort in het Verenigd Koninkrijk, waar zowat 1,2 miljoen wagens van de merken Volkswagen, Audi, Seat en Skoda betrokken zijn in het schandaal.