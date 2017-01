Zes Afghanen opgepakt in Oostenrijk voor aanranding op oudejaar

Door: redactie

De Oostenrijkse politie heeft zes Afghanen opgepakt omdat ze tijdens ouderjaarsnacht in Innsbruck meerdere vrouwen zouden hebben aangerand. De jongemannen zijn tussen 18 en 22 jaar en zijn als vluchtelingen naar Oostenrijk gekomen, zegt de politiecommandant van Innsbruck Martin Kirchler. Naar twee andere verdachten wordt nog gezocht.

De mannen zouden tijdens de feestelijkheden in de nacht van oud op nieuw minstens achttien vrouwen en meisjes lastiggevallen en ongewenst betast hebben op het marktplein in Innsbruck. Een van zes Afghanen zou al bekend hebben, terwijl de anderen zeggen zich niets meer van de avond te herinneren.



De feiten doen denken aan die van tijdens de oudejaarsnacht een jaar eerder in het Duitse Keulen. Daar zouden honderden verdachten, hoofdzakelijk van Arabische en Noord-Afrikaanse origine, vrouwen ongewenst hebben betast.