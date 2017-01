"Een Europa zonder Turkije is niet volledig. Haal de kunstmatige obstakels weg"

Door: redactie

9/01/17 - 16u53 Bron: Belga

Cavusoglu (R) schudt de hand van Alan Duncan, de Britse viceminister van Buitenlandse Zaken. © afp.

"Herlanceer de onderhandelingen over het Turkse lidmaatschap en hef de kunstmatige obstakels naar de toetreding van ons land op." Zo klonk de oproep van minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu aan het adres van de Europese Unie op een conferentie van de Turkse ambassadeurs in Ankara.

Cavusoglu vroeg om nieuwe hoofdstukken te openen in de toetredingsonderhandelingen die al meer dan tien jaar aanslepen. Ankara verwacht ook een onmiddellijke implementatie van de visumliberalisering voor Turkse onderdanen. "We hebben een belangrijke rol gespeeld in de Europese geschiedenis en we zullen dat blijven doen in de toekomst. Een Europa zonder Turkije is niet volledig", aldus Cavusoglu.



Eerder op de dag had ook president Recep Tayyip Erdogan al bevestigd dat de toetreding tot de EU een "strategische keuze" voor Ankara blijft. Erdogan voegde wel toe dat hij "het incoherent beleid en de dubbele standaarden" van de Europeanen blijft afwijzen.



Gespannen relaties

De EU en Turkije onderhouden zeer gespannen relaties sinds de mislukte coup van juli en de repressie in de nasleep ervan. Het Europees Parlement brak in november een lans voor een bevriezing van de toetredingsonderhandelingen. Zo ver gaan de Europese buitenlandministers niet, maar ook zij achten het in de huidige omstandigheden niet wenselijk om nieuwe hoofdstukken te openen. De opheffing van de visumplicht voor Turkse onderdanen is een onderdeel van de vluchtelingendeal die vorig jaar gesloten werd, maar volgens de Europeanen respecteren de Turken nog niet alle criteria.



"VS zal niet meer zelfde fouten maken"

Cavusoglu en Erdogan verwachten overigens dat de relaties met de Verenigde Staten zullen verbeteren met het aantreden van toekomstig president Donald Trump. De betrekkingen tussen de twee NAVO-lidstaten worden bemoeilijkt door de Amerikaanse steun voor de Koerdische volksbeschermingseenheden die in Syrië tegen terreurgroep Islamitische Staat vechten. Ankara beschouwt hen als terroristische organisaties. "We denken dat de VS niet meer dezelfde fouten zal maken als in het verleden", maakte Cavusoglu zich sterk.