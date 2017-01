Pakistan test kernraket vanop onderzeeër

Door: redactie

9/01/17 - 16u17 Bron: Belga

© afp.

Pakistan heeft vandaag een eerste keer vanop een onderzeeër een kruisraket gelanceerd die een nucleaire lading kan dragen en het land een kans geeft om te reageren na een aanval. Dat heeft het leger meegedeeld.

De raket werd gelanceerd vanop een mobiel onderzees platform en ze heeft haar doel met precisie bereikt, klinkt het in een officieel persbericht.



Een woordvoerder van het leger heeft aan AFP bevestigd dat de raket een reikwijdte heeft van 450 kilometer en een kernkop kan dragen.



"Babur-3 is de maritieme variant van de grondraket Babur-2, die in december al met succes getest geweest is", klonk het nog.