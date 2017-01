Tunesië kreunt onder de appelsienen

Door: redactie

Tunesië stevent dit seizoen af op een recordproductie van sinaasappels, met meer dan 500.000 ton. De autoriteiten zijn dringend op zoek naar nieuwe afzetmarkten om te vermijden dat tot de helft van de oogst vernietigd zou moeten worden.

"Het plafond lag de voorbije vijf jaar op 400.000 ton. Dit jaar zitten we aan 550.000 ton, dat is enorm", zegt Mohamed Ali Jandoubi, algemeen directeur van de interprofessionele fruitorganisatie.



Jandoubi verklaart de recordoogst voornamelijk door de weersomstandigheden. Nieuwe plantages van het voorbije decennium, die ondertussen goed zijn voor bijna een derde van de zowat 27.000 hectare, zorgden ook voor betere rendementen. Zowat 12.000 gezinnen leven in Tunesië van de sinaasappelteelt.