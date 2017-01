Ze komt terug van disco en wordt achtervolgd. Haar vader is net op tijd om aanranding te voorkomen

© epa.

Duitsland Een 57-jarige man heeft zijn dochter gered uit handen van een vermoedelijke aanrander in de Duitse stad Kleef in deelstaat Noordrijn-Westfalen. De verdachte volgde de jonge vrouw toen ze op weg was naar huis. De Syriër sloeg haar, trok haar naar de kant en smeet zich op haar. Maar de vader kon gelukkig erger voorkomen. Dat maakte de politie vandaag bekend.

Om 5u30 zondagmorgen verliet de 23-jarige vrouw een party en was op weg van de discotheek naar het station om daar een taxi te nemen. Helaas was er geen taxi beschikbaar en dus moest ze te voet verder.



Toen een man haar aan de overkant van de straat passeerde, merkte ze dat hij rechtomkeer maakte. Volgens de politie wisselde de man daarop van straatkant en liep daarna aan dezelfde straatzijde als de vrouw die hij achtervolgde.



Bij de vrouw gingen alle alarmbellen af en ze telefoneerde met haar gsm naar haar vader. Daarna haalde de onbekende man plots uit en sloeg haar in het aangezicht vooraleer hij haar naar de kant trok en zich op haar wierp.



Scooter

Ondertussen had de vader begrepen dat zijn dochter in gevaar verkeerde en was op zijn scooter gesprongen om haar tegemoet te rijden. Al snel vond hij haar en haar aanvaller langs de kant van de weg. De vader snelde zijn dochter te hulp en overmeesterde de Syriër net op het moment dat hij zich aan de jonge vrouw wilde vergrijpen.



De 57-jarige man hield de dader vast tot de gealarmeerde politie ter plekke was. De jonge vrouw werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.



Volgens de politie was de opgepakte man onder invloed van alcohol. Om vast te stellen hoe dronken hij was en of hij ook drugs genomen had, nam de politie een bloedproef af.



Vandaag wordt hij voorgeleid voor de onderzoeksrechter.