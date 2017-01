Goedkoop wonen in Manhattan? Koppel betaalt gewoon al zes jaar de huur niet

Zachary Bennett en Karen Nourse beweren dat ze het recht aan hun kant hebben. Afwachten. © Instagram.

Zachary Bennett en Karen Nourse wonen in een New Yorks appartement in de dure wijk Chelsea waar de maandelijkse huurprijs zes jaar geleden 4.754 dollar (4.521 euro) bedroeg. Tot juni 2010 huurden ze van maand tot maand, maar sindsdien betalen ze gewoon de huur niet meer. Volgens hun advocaat moeten ze dat wettelijk gezien ook niet. Met dank aan een de zogenaamde loftwet.

410.000 dollar of 390.000 euro, zoveel staan de 'huurders' volgens hun huisbaas inmiddels al bij hem in het krijt. Maar het koppel geeft geen krimp. Het proces dat de vastgoedfirma die eigenaar is van het gebouw in West 26 Street daarop aanspande, is nu aan de gang.



De wanbetalers, die met hun twee kindjes de enige unit met een niet-commerciële invulling in de appartementsblok van negen verdiepingen betrekken, beroepen zich op de fameuze loftwet. Die werd in 1982 uitgevaardigd om huurders van vooral commerciële en industriële gebouwen in Manhattan te beschermen tegen uitzetting en woekerprijzen. In juni 2010 werd de wet uitgebreid waardoor de huiseigenaar een officieel bewonerscertificaat moet kunnen voorleggen om aan de in New York geldende bouw-, veiligheids- en woonvoorschriften te voldoen.



Dat certificaat ontbreekt, volgens Margaret Sandercock, advocate van het koppel. "De eigenaar heeft daarom niet het recht om huurgeld te vragen en mijn cliënten moeten dan ook geen huur betalen." Maar daar is de eigenaar het niet mee eens. Advocaat Harry Shapiro stelt dat het certificaat pas vereist is als er sprake is van minstens drie verhuurde wooneenheden in een gebouw. Volgens hem moet het gezin vertrekken als ze niet willen betalen. "Ze mogen wel blijven, áls ze betalen. Het appartement is legaal. We willen hen er zeker niet uitzetten, we willen alleen dat ze huur betalen. Zij hebben nu wel alle voordelen maar de eigenaar krijgt niks."



De verdediging zegt dan weer dat er in het district waar Bennett en Nourse wonen slechts twee of meer woonunits in het gebouw moeten aanwezig zijn om onder de loftwet te vallen. Op het moment dat de wet werd aangepast, woonden er volgens Sandercock nog andere residentiële huurders in de bewuste appartementsblok en moet de eigenaar dus wel degelijk een bewonerscertificaat hebben om het gebouw wettelijk veilig te verklaren voor bewoning. Sandercock benadrukt dat het appartement op dit ogenblik niet veilig is, maar verdedigt tegelijkertijd de keuze van haar cliënten om er met kleine kindjes te wonen zonder huur te betalen: "Zij hebben het recht daar te wonen."