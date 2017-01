Hij bereidde zijn aanzoek jaar lang voor. Maar dan saboteert zij hem onbewust

video Jorge Calado wilde dat zijn huwelijksaanzoek perfect was. Een jaar lang werkte hij eraan en wachtte geduldig zijn moment suprême af. Alleen was zijn vriendin zich van kwaad bewust en dreigde alles door haar toedoen verkeerd te lopen. Gelukkig kwam het toch nog goed en borrelden na al die frustratie tranen van geluk op.

Een jaar sleutelde de Brit aan een rapsong voor zijn toekomstige vrouw Samantha Ward. Het lied beschreef hun unieke liefdesverhaal.



Toen hij met zijn partner en hun baby onderweg was naar het familiefeest met kerst, achtte hij zijn tijd gekomen. Enthousiast begon hij te zingen. Maar zijn vriendin was daar niet me opgezet. Meermaals draaide ze gefrustreerd aan de volumeknop om het geluid stiller te zetten. Ze had angst dat hij de baby ging wekken. Nadat hij ook een paar keer het woord 'fuck' had gebruikt, was de maat vol voor Samatha en besloot ze om de radio gewoon af te zetten.



De 29-jarige man besloot om toch gewoon door te zingen en het volume weer open te draaien. Toen begon zijn vriendin naar de tekst te luisteren en besefte ze dat het raplied over hun liefde ging. Samantha kreeg de tranen in haar ogen.



Toen toverde Jorge het doosje met de ring uit zijn zak en stelde de vraag. Zijn geliefde antwoordde volmondig ja. Op een parking zette Jorge de wagen aan de kant en ging alsnog op de knieën voor zijn toekomstige vrouw. Eind goed, al goed!