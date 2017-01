"Illegaal huisdier": opzichter schiet hert dood op oprit van gezin dat dier adopteerde

Door: redactie

9/01/17 - 10u22 Bron: The Independent

De McGaugheys uit de Amerikaanse staat Kansas zijn ontroostbaar. Het hert Faline, dat ze als huisdier hielden en naar een personage uit 'Bambi' noemden, is doodgeschoten. Een opzichter kwam het gezin melden dat het houden van een hert als huisdier illegaal is. Enkele minuten later schoot hij het dier met vijf kogels dood. "Hij was alsof hij Faline als schietschijf gebruikte", zegt dochter Taryn.

Het hert Faline woonde al twee jaar bij het gezin McGaughey in Kansas. © Taryn McGaughey / Facebook.

"Ik geloofde mijn ogen niet", zegt Taryn. "Eén schot in haar kop zou genoeg geweest zijn, maar hij schoot haar in de poot en nog vier keer in de rug".



Twee jaar geleden begon het gezin het hert te voederen, toen het dier moeder Kim was gevolgd. Faline had een gebroken poot en nadat het gezin haar had verzorgd, weigerde het dier te vertrekken. Het driejarige hert sliep vaak in Kims slaapkamer. "Ze deed wat ze wilde", stelt Taryn.



Zij vermoedt dat de opzichters via sociale media wisten dat Faline als huisdier werd gehouden. Het hert was recent een week vermist en dat had het gezin gemeld op sociale media.



In de staat Kansas is het verboden wilde dieren als huisdier te houden. Midden vorige maand brachten de opzichters een bezoek aan de boerderij van de McGaugheys en schoten ze Faline dood.



Volgens een woordvoerder van het ministerie van parken en dieren, Mark Rankin, besloten de drie opzichters dat het niet veilig was het dier gevangen te nemen. Rankin verklaarde dat het dier ook drager kon zijn van een chronische ziekte.



Volgens Taryn moeten eigenaars van onvergunde huisdieren een maand de tijd krijgen om in beroep te gaan tegen een boete en nog eens tien dagen de tijd om een vergunning te bekomen. De 34-jarige vrouw wil dat de opzichter die haar hert doodschoot ontslagen wordt. Daarnaast zamelt ze fondsen in om een wetswijziging te forceren.



"Mijn zoon stortte huilend in toen hij vernam dat Faline dood was. Mijn moeder kan er niet over praten, Faline was ook voor haar een deel van ons gezin".