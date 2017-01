Syrië bereid over "alles" te onderhandelen

Door: redactie

9/01/17 - 08u55 Bron: ANP

Syrisch president Assad maakte duidelijk dat hij zich niet zomaar laat wegsturen, mocht dat tijdens de onderhandelingen worden geëist. © reuters.

Oorlog in Syrië De Syrische regering is bereid tijdens de vredesgesprekken in Kazachstan over alles te onderhandelen. Toen president Assad werd gevraagd of hij bereid zou zijn af te treden als president, een eis die de rebellen al sinds het begin van het conflict stellen, antwoordde Assad: "Ja, maar mijn positie is verbonden aan de grondwet".