Stafchef Donald Trump: "VS zullen maatregelen nemen tegen Rusland voor manipulatie verkiezingen"

Door: redactie

9/01/17 - 07u34 Bron: The Independent

© anp.

De toekomstige stafchef van Donald Trump heeft verklaard dat de Verenigde Staten mogelijks maatregelen zullen nemen tegen Rusland nu is gebleken dat de Amerikaanse presidentsverkiezingen werden gehackt door Rusland. "Trump aanvaardt dat die manipulatie vanuit Rusland kwam", zo zei Reince Priebus.

Trump nam kennis van het besluit van de Amerikaanse inlichtingendiensten, die stellen dat Rusland cyberaanvallen uitvoerde die erop gericht waren de verkiezingen te verstoren en zal overwegen daartegen maatregelen te nemen. Dat zei Reince Priebus, de voormalige voorzitter van het Republikeinse Nationaal Comité. Hij voegde er aan toe dat Trump begrijpt dat Moskou achter de hacking van de Democraten zat. "Hij aanvaardt het feit dat het hier om Russische entiteiten ging, dat is het probleem niet", zei Priebus op 'Fox News Sunday'. Belangrijk keerpunt De commentaren van Priebus vormen een belangrijk keerpunt. Beweringen dat de Russen hebben geprobeerd hem aan de verkiezingsoverwinning te helpen, heeft Trump herhaaldelijk weggezet. Hij argumenteerde dat die beweringen van zijn politieke tegenstanders kwamen die zijn overwinning poogden te ondermijnen. Het was de eerste keer dat een belangrijk lid van Trumps team erkende dat Moskou betrokken was bij het hacken en de daaropvolgende openbaring van e-mails van de Democraten tijdens de kiescampagne.

Vrijdag, nadat hij was gebrieft door de inlichtingendiensten, zei Trump niets over de rol die Rusland zou hebben gespeeld bij de presidentscampagne.



Priebus verklaarde voorts dat Trump de inlichtingendiensten zal opdragen aanbevelingen te doen over wat de VS nu moeten doen. Afhankelijk van die aanbevelingen "zal actie ondernomen worden", zei hij.



Belangenvermenging

Intussen blijft het overgangsteam van de toekomstige president onder vuur liggen. Het agentschap voor overheidsethiek stelt dat verscheidene leden van dat team nog onvoldoende informatie hebben verstrekt die belangenvermeninging moet vermijden. Priebus van zijn kant stelt dat het agentschap voldoende informatie heeft en sneller moet werken.



Ook de bedrijven van Trump liggen onder vuur. Die zijn 1,8 miljard dollar verschuldigd aan 150 verschillende instellingen, zo blijkt uit nieuw onderzoek. Dat doet opnieuw vragen rijzen over mogelijke belangenvermeninging.



Plagiaat

Daarnaast onderzoekt uitgeverij HarperCollins een plagiaatzaa tegen talkshowhost Monica Crowley, Trumps toekomstige communicatiespecialist. Volgens CNN zijn hele delen van haar boek 'What The (Bleep) Happened' uit 2012 geplagieerd. Het overgangsteam van Trump heeft al laten weten achter Crowley te staan en noemt de pogingen om haar in diskrediet te brengen "politiek gemotiveerd".