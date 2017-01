Belg vermist in Indonesië

Door: redactie

9/01/17 - 06u28 Bron: Belga

Een Belg en zijn Duitse reisgenoot zijn als vermist opgegeven in Indonesië, zo melden lokale media vandaag.

De 36-jarige Belg en 31-jarige Duitse kwamen op 24 december per boot vanuit Maleisië op Sumatra aan. Op 1 januari werden ze opnieuw verwacht in Frankfurt, zo meldt het nieuwsagentschap Antara.



"We ontvingen informatie over vermiste buitenlanders van de Duitse ambassade bij het begin van 2017", aldus Suyatno, hoofd van het zoek- en reddingsagentschap in de provincie Atjeh, aan Antara. "Het bericht zei niet waar ze waren, maar refereerde enkel naar een afgelegen eiland voor Sumatra."



Leger en politie zoeken naar het duo, aldus nog Suyatno.