Amerika biedt Israël steun aan

Door: redactie

9/01/17 - 03u15 Bron: Belga

Benjamin Netanyahu. © afp.

De Verenigde Staten hebben Israël steun aangeboden na de aanval gisteren met een vrachtwagen in Jeruzalem, waarbij vier Israëlische soldaten omkwamen en 13 anderen gewond raakten.

In de verklaring veroordeelt de woordvoerder van de National Security Council, Ned Price, de aanval "in de krachtigste bewoordingen". Hij deelt ook mee dat Amerika Israël zijn volledige bood voor hun onderzoek naar de aanval. "Een dergelijke laffe daad kan nooit worden gerechtvaardigd, en we roepen iedereen op om een duidelijke en ondubbelzinnige boodschap uit te sturen dat terrorisme nooit getolereerd mag worden", aldus Price.



"Geen rechtvaardiging"

Ook de Europese hoge vertegenwoordigster voor het Buitenlands Beleid Federica Mogherini veroordeelde de aanval. "Voor een dergelijke misdaad bestaat er geen rechtvaardiging. De Europese Unie zal blijven samenwerken met diegenen die vrede willen, en diegenen die kiezen voor geweld en terreur afwijzen", zo klonk het in een verklaring.



IS

Volgens de Israëlische premier Benjamin Netanyahu was de dader een lid of "sympathisant" van de terreurbeweging Islamitische Staat (IS). "Dit is hetzelfde type aanval, geïnspireerd door IS, zoals we eerder zagen in Frankrijk, daarna Duitsland en nu in Jeruzalem", zei hij.



Hamas, die de Gazastrook controleert, prees de aanval en noemde ze een bewijs dat het Palestijnse verzet tegen Israël niet dood is. De islamitische beweging eiste de aanval echter niet op.