Beelden opgedoken van schietpartij luchthaven Fort Lauderdale

Door: redactie

8/01/17 - 23u33 Bron: Reuters

© TMZ.com.

Florida Er zijn beelden opgedoken van de schietpartij op de luchthaven van Fort Lauderdale in Florida waar vrijdag vijf mensen om het leven kwamen. Op het twintig seconden durend filmpje is te zien hoe schutter Esteban Santiago (26) zeer kalm door de aankomsthal wandelt, zijn wapen bovenhaalt en koelbloedig schoten afvuurt. Hij verdwijnt nadien uit beeld.

Aanwezigen gaan na het horen van de schoten verschrikt op de grond liggen. Website TMZ.com heeft de bewakingscamerabeelden online gezet. Het is niet duidelijk hoe TMZ aan de beelden is geraakt.



Gewezen militair Santiago werd opgepakt nadat hij zijn wapen had leeggeschoten. Hij was vanuit Alaska met een lijnvliegtuig naar Fort Lauderdale gevlogen. Zijn wapen en munitie staken gewoon in zijn bagage. Hij riskeert de doodstraf.