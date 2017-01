"Medische over- en onderconsumptie moet dringend aangepakt worden"

Door: redactie

9/01/17 - 01u30 Bron: Belga

© thinkstock.

Beleidsmakers en gezondheidsmedewerkers moeten dringend actie ondernemen om zowel medische over- als onderconsumptie aan te pakken. Dat stelt een groep wetenschappers in een vijfdelige artikelenreeks die vandaag in het Brits medisch tijdschrift 'The Lancet' verschijnt.

In totaal hebben 27 internationale experts meegewerkt aan 'The Right Care Series'. Het onderzoek werd geleid door het Lown Institute, een medische denktank uit Boston.



In de artikelenreeks wordt zowel de over- als onderconsumptie van sommige medische diensten aan de kaak gesteld. Overconsumptie kan vermijdbare complicaties veroorzaken en zorgt bovendien voor een verspilling van middelen voor de gezondheidszorg. Onderconsumptie zorgt er dan weer voor dat patiënten kwestbaar zijn voor vermijdbare aandoeningen.



Bekende technologieën

De auteurs stellen dat zowel over- als onderconsumptie erg gebruikelijk is. Er wordt vaak gegrepen naar bekende technologieën die evenwel duur en niet noodzakelijk effectief zijn, terwijl goedkopere en effectievere alternatieven over het hoofd worden gezien. "Niet-effectieve, niet wetenschappelijk gerechtvaardigde zorg neemt over alle landen heen tot een kwart van het totale aantal (medische) diensten in", zo klinkt het.



De auteurs roepen ministers en parlementsleden tot actie op. Door beter gebruik te maken van wetenschappelijke bevindingen moeten ze de zorgverlening beter doen aansluiten bij de noden van de patiënt.



Opvallende cijfers

In het onderzoek worden ook opvallende cijfers aangehaald. Zo vinden er elk jaar naar schatting wereldwijd 6,6 miljoen onnodige keizersnedes plaats. De helft daarvan wordt in China en Brazilië uitgevoerd. Ander voorbeeld: in Spanje blijkt 26 procent van de knieprotheses onnodig te zijn gezet, in de VS loopt dat zelfs op tot 34 procent.