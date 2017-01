Regeringsvorming in Marokko loopt opnieuw vast

Door: redactie

9/01/17 - 01u00 Bron: Belga

De Marokkaanse premier Abdelilah Benkirane. © reuters.

De Marokkaanse premier Abdelilah Benkirane heeft gisteren aangekondigd dat hij niet langer wil praten met twee van de partijen die betrokken zijn bij de regeringsonderhandelingen. Een onverwachte wending, die mogelijk de start is van een politieke crisis.

Benkirane probeert al drie maanden een nieuwe regering te vormen, en kondigde vrijdag aan dat die uit dezelfde vier partijen zal bestaan als de uittredende regering. Zondagavond kwam echter de verrassende mededeling dat hij hij niet langer wil praten met de Nationale groepering van Onafhankelijken (RNI) en de Mouvement populaire (MP).



Communicatieplan

"Gezien het feit dat elke vraag een antwoord nodig heeft, en Aziz Akhannouch (de voorzitter van de RNI, red.) me binnen de 48 uur moest antwoorden (...), en gezien hij dat wilde doen via een communicatieplan opgesteld met andere partijen waaraan ik geen vraag stelde, concludeer ik dat hij niet in staat is mij te antwoorden en er geen reden is om de onderhandelingen met hem verder te zetten", aldus Benkirane. "Hetzelfde geldt voor Mohand Laenser van Mouvement populaire", stond nog in zijn korte mededeling.



Eerder op de dag hadden de twee partijen gezegd bereid te zijn verder te onderhandelen, maar enkel als de Union socialiste des forces populaires (USFP) en de Union constitutionnelle (UC) betrokken werden. Dat zou volgens hen tot een "harmonieuze en solide meerderheid" leiden, maar premier Benkirane wil de twee partijen niet aan boord.



Struikelblok

Na de verkiezingsoverwinning van de gematigde islamistische Partij van Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (PJD)op 7 oktober, werd Benkirane door koning Mohammed VI opnieuw aangeduid als premier. De onderhandelingen over de nieuwe regering zijn intussen al drie maanden bezig. Struikelblok is de deelname van Istiqlal, de historische partij die de strijd voor onafhankelijkheid voerde. Benkirane wil hen er graag bij, maar de andere partijen zien dat niet zitten. Vooral Aziz Akhannouch van RNI is een hevige tegenstander.