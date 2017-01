Wordt Hillary Clinton de volgende burgemeester van New York?

Door: redactie

9/01/17 - 00u30 Bron: New York Times, Newsmax

Hillary Clinton en haar man Bill op de dag van de presidentsverkiezingen vorig jaar, die ze verloor van Donald Trump. © ap.

In de Verenigde Staten zijn geruchten ontstaan dat de verliezende presidentskandidate van de Democraten, Hillary Clinton, wel eens een gooi zou kunnen doen naar het burgermeesterschap van New York. Dat melden Newsmax en de New York Times.

Volgens de kranten gaan er al weken geruchten dat Clinton zich kandidaat zou stellen en het in 2018 zou opnemen tegen de huidige burgemeester Bill De Blasio, ook een Democraat. De statistieken zijn in ieder geval met haar: hoewel ze de landelijke verkiezingen om het presidentschap tegen Donald Trump verloor, stemde maar liefst 79 procent van de New Yorkers voor haar.



Stap terug

Toch zetten de New Yorkers best niet al te veel hoop in op Clinton: volgens bronnen hoog in de Democratische partij, zal het niet gebeuren: als je twee keer het hoogste ambt van het land in je vizier hebt gehad, is het burgemeesterschap, zelfs van een grootstad als New York, een hele stap terug. Hoewel analisten voorspellen dat ze partijgenoot Bill De Blasio gemakkelijk zou verslaan, zou nog een verlies desastreus zijn voor haar imago. Bovendien wil Clinton niet te boek komen te staan als een 'has been' die er alles aan doet om in het epicentrum van de macht te blijven.



Glazen plafond

Maar tot Clinton officieel ontkent dat ze haar zinnen op het burgemeesterschap heeft gezet, zullen de roddels de ronde blijven doen. Want ook in New York, waar Donald Trump in zijn Trump Tower woont, is het glazen plafond nog nooit aan diggelen gegaan: als Clinton besluit zich toch kandidaat te stellen en ze wint, dan is ze de eerste vrouwelijke burgemeester ooit van de Big Apple.