24-urenstaking in Londense metro begonnen

8/01/17

Het personeel van de Londense metro heeft zondagavond het werk neergelegd en is begonnen aan een 24-urenstaking. De actie komt er nadat overleg over geplande ontslagen niets had opgeleverd. Volgens de vakbonden gaat het om 900 jobs die "cruciaal zijn voor de veiligheid in de (metro-)stations". De actie was vrijdag aangekondigd. Op normale dagen verzorgt de "Tube" dagelijks 4,8 miljoen ritten in de Britse hoofdstad. De burgemeester van Londen, Sadiq Khan, betreurt het ongemak dat de stakingsactie betekent "voor de gebruikers en de toeristen".