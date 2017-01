Directeur met gezin veilig ondergebracht na schietincident aan ijsstadion

Door: redactie

8/01/17 - 22u54 Bron: ANP

© afp.

Heerenveen De Nederlandse politie zoekt nog steeds naar de man die zaterdag Bert Jonker op het parkeerterrein bij het ijsstadion in de Friese stad Heerenveen Thialf beschoot.

Een dag na het incident maakt Jonker het "naar omstandigheden" goed. Wel is hij met zijn gezin ondergebracht op een veilige plek, "omdat de verdachte nog altijd voortvluchtig is", meldt zijn ingenieursbedrijf Clafis zondag op de site. Het incident komt volgens die verklaring "vermoedelijk voort uit een bedrijfsaankoop die een aantal jaren geleden is gedaan".



Jonker is inmiddels geopereerd aan zijn hand. De identiteit van de dader is bekend. Het zou om een zakelijk conflict gaan, vermoedde de politie zaterdag al. Zijn collega's en medewerkers zeggen te hopen dat de verdachte snel wordt gevonden. Hij zal nu in alle rust moeten herstellen.