Dronken vrouw rijdt ex-vriend aan: hij heeft hersenletsel, zij verlaat lachend de rechtszaal

MVDB

8/01/17 - 20u07 Bron: Dailt Mail - Metro

Een jonge Engelse mama is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van twee jaar voor een vreemde aanrijding waarbij haar ex-vriend een hersenletsel opliep. Katie Lomas (20) verliet na de uitspraak afgelopen week breedlachend de rechtbank in Manchester. Het vonnis stemde haar duidelijk tevreden. De fotografen legden vast hoe ze haar twee duimen opstak.

In de vroege ochtend van 30 januari 2016 reed ze haar ex-vriend Dean Heaney (22) aan tijdens een nachtje uit. Lomas, die niet over een rijbewijs beschikt, reed volgens de politie meer dan 60 kilometer per uur. Ze was dronken. Haar ex-vriend belandde in kritieke toestand. Hij liep een hersenletsel, een geperforeerde long en verschillende breuken op. Heaney overleefde het en lag tot 10 februari op de afdeling intensieve zorgen. Hij kan niet meer werken en heeft wellicht permanente hersenschade. De oorspronkelijke aanklacht luidde poging moord. Die werd verlaagd tot bruusk rijden, rijden onder invloed en rijden zonder rijbewijs. Ze pleitte schuldig.



Enkele uren voor de feiten zag Lomas dat haar ex vier weken na de liefdesbreuk al op stap was met zijn nieuwe vriendin. Lomas, die een vierjarig zoontje met Heaney heeft, ging verhaal halen. De twee verlieten een dancing en zetten in een Renault van een vriendin hun ruzie verder. Heaney stapte rond vier uur 's ochtends om onduidelijke redenen uit en benaderde inzittenden van een andere wagen. Lomas was inmiddels achter het stuur gekropen, gaf gas en raakte Heaney.



Volgens haar ex-vriend komt ze er veel te licht van af. De rechter volgde volgens hem ten onrechte haar argument dat een zware veroordeling de opvoeding van hun vierjarig zoontje te zwaar parten zou spelen.