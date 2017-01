Door: redactie

Er is een oplossing voor de veertien Belgen die sinds gisteravond vastzaten in Gaziantep, een stad in Turkije dichtbij de Syrische grens. Door noodweer was hun vliegtuig van vliegtuigmaatschappij Turkish Airlines naar daar afgeleid. De groep toeristen wordt vandaag nog overgevlogen naar Istanbul. Van daaruit gaan sommigen morgenochtend naar Parijs en anderen naar Amsterdam, bevestigt één van hen aan VTM NIEUWS.