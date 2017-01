Door: redactie

In Jeruzalem, in Israël, is een vrachtwagen ingereden op een groep mensen, wellicht Israëlische soldaten. Daarbij zijn vier dodelijke slachtoffers en minstens tien gewonden gevallen. De bestuurder werd neergeschoten door de politie. Volgens de Israëlische premier Benjamin Netanyahu wijst alles erop dat de dader een IS-aanhanger is.