Door: redactie

8/01/17 - 19u42 Bron: vtmnieuws.be

video

Gevaccineerd zijn tegen griep is erg belangrijk, zeggen specialisten, zeker voor ouderen. De griepvariant dit jaar is namelijk extra gevaarlijk voor hen. Dat is nu ook gebleken in Frankrijk: in een rusthuis in Lyon, waar maar 38 procent van de bewoners gevaccineerd was, zijn al dertien mensen overleden.