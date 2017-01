Vluchtelingen achtergelaten in ijskoude truck bij -20°C

Door: redactie

8/01/17

Beieren Een mensensmokkelaar heeft negentien vluchtelingen aan hun lot overgelaten op een ijskoude parkeerplaats in het Duitse Brannenberg (Beieren). In de zuidelijke Duitse deelstaat zakten de temperaturen de afgelopen dagen tot twintig graden onder het vriespunt.

De vluchtelingen zaten in het onverwarmde laadruim toen de chauffeur van de vrachtwagen er vandoor ging. Zij werden ontdekt toen zij twee automobilisten aanspraken. Reddingsdiensten bekommerden zich over de veertien volwassenen en vijf minderjarigen.



Naar eigen zeggen zijn de vluchtelingen afkomstig uit Irak en betaalden ze tussen de 500 en 800 euro voor hun rit. De vrachtwagen had Britse nummerplaten. Uit onderzoek van de politie bleek dat de vrachtwagen motorproblemen had. De chauffeur van de truck is nog spoorloos.